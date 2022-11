10 de 10

La cantante Rozalén se ha unido al trío Taxungueiras, finalista del Benidorm Fest del pasado año, para lanzar un nuevo tema que promete no dejar indiferente a nadie. Se llama 'A Virxe do Portovello' y se podrá escuchar a partir del próximo 11 de noviembre. "Os va a emocionar este proyecto… No sabéis cuánto…", avisa la albaceteña.