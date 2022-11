5 de 9

Como no podía ser de otro modo y casi a última hora, la actriz y presentadora compartió su post en el día de Todos los Santos, destinado a las tres personas más importantes de su vida. "Hoy no era un día fácil.Tenía que grabar Telepasión con un equipazo para estar con todos vosotros en Nochebuena. Hoy mi corazón está con todos los que habéis perdido a un ser querido. Pero hoy no es el día de los que seguimos aquí. Hoy es el día de los que se fueron dejando nuestro universo teñido de rojo y nuestros días bañados en lágrimas. Hoy y cada día es vuestro día , Aless, papá y mamá", este es el mensaje que Ana Obregón envía al cielo.