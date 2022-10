1 de 10

Imparable e incombustible, así es Ana Obregón. Aunque está atravesando una época muy dura, tras perder a su hijo y a sus padres, ha encontrado una gran ilusión en su nuevo proyecto con el que, además, vuelve a bailar. Ya se ha metido de lleno en los ensayos y se puede comprobar que a los 67 años tiene una forma física y una flexibilidad envidiable. "Empezamos a calentar motores para el programa de Nochebuena de RTVE. Estaré como siempre con el mejor equipo que se puede tener. Me toca dejar aparcado el dolor, la tristeza y mis tres duelos en mi habitación por vosotros y por las tres personas que más quiero en el mundo que aunque no están conmigo me mandan su amor y energía desde alguna estrella lejana", reflexiona con sus seguidores. Enfundada en un mono deportivo, Ana muestra parte del número de danza que hará en esa fecha tan señalada.