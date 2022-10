Ainhoa Arteta: "El amor me ha tratado bien, pero no todas mis parejas han aguantado mi ritmo de vida"

La soprano Ainhoa Arteta (58 años) es una superviviente de la vida. Conoce en primera persona lo que es la enfermedad y los reveses de salud. Sin ir más lejos, en verano de 2021 sufrió un cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida. De hecho, estuvo ingresada en un hospital durante más de un mes.

Incluso, se sometió a una operación de cuerdas vocales -que la mantuvo sin poder siquiera hablar durante meses- y le amputaron varios dedos a consecuencia de una necrosis. A todo esto, se sumó su último desengaño amoroso, tras su divorcio de su cuarto marido, Matías Urrea (47).

Sea como fuere, baches de salud y cambios emocionales que, afortunadamente, están más que superados. En febrero del presente año regresó Ainhoa Arteta a lo que mejor sabe hacer: su profesión. La cantante mira con optimismo al futuro y siempre dando las gracias por estar viva. No guarda rencor a nada ni a nadie y sólo pide paz y alegría en su vida.

Hace unos días, EL ESPAÑOL pudo charlar con la prestigiosa cantante en el acto ELLE Cancer Ball, la gala solidaria para obtener fondos para la lucha contra el cáncer de mama organizada por ELLE en colaboración con Estée Lauder y CaixaBank. Más allá de concienciar a las mujeres para que se sometan a revisiones, y de arengar a vivir el momento, el aquí y el ahora, Arteta también departió sobre el amor y, sobre todo, de la amistad.

De sus momentos más difíciles y críticos, Ainhoa ha extraído algo en claro: "En estas situaciones es cuando te das cuenta quiénes son los amigos y quiénes son los que empiezan a desaparecer cuando al barco le salen los primeros agujeros". Ella cuida, mima y atiende la amistad. Ahora mismo, ése es su mayor objetivo y no el amor. Arteta parece la misma, pero es otra.

No se puede faltar a una cita con la solidaridad y el cáncer, ¿verdad?

No se puede faltar por varios motivos. Primero, porque la convocatoria es de Elle y yo con Elle tengo algo muy especial desde hace muchos años, cuando gané el concurso de París. Entré en contacto con todas las grandísimas revistas de moda. Y luego, porque es el motivo que es. Tenemos que estar muy concienciadas. Hoy he visto un mensaje que grababa Penélope Cruz (48), que era maravilloso.

Era muy gráfico y a la vez con muy buen gusto. De una manera muy sutil, pero haciendo tomar conciencia a las mujeres de que esto es algo muy serio. Esto puede ser una tontería, un bulto al que no le das importancia, y luego resulta que va más allá... Hay que tomárselo muy en serio.

Usted conoce lo que es la lucha por la vida, porque ha vivido situaciones muy límite.

Yo creo que a todos en la vida, de una manera o de otra, personal o porque le ha tocado a alguien cercano, nos toca vivir o convivir con enfermedades que son graves. Te ponen, además, en la tesitura de plantearte la vida y lo que estamos haciendo en la vida. Hay que disfrutar de la vida.

¿Cómo disfruta ahora Ainhoa Arteta?

Ahora mismo disfruto de cada amanecer, de cada beso de mi hijo, de cada llamada de mi hija. De toda mi familia. Disfruto de mi padre, que tiene ya 88 años. Pues lo disfruto mucho. También de mis amigos, que los das por hecho, pero no es suficiente. Hay que estar con los amigos y cultivar esas cosas. Al final, nos llevamos eso... Las grandes amistades y experiencias de la vida.

¿Ha tenido suerte en la amistad? ¿Han sabido estar en lo bueno y en lo malo?

Totalmente. Y en estas situaciones es cuando te das cuenta quiénes son los amigos y quiénes son los que empiezan a desaparecer cuando al barco le salen los primeros agujeros.

¿Le ha pasado?

Claro que me ha pasado. Y a ti también, a todo el mundo le pasa. Esto viene muy bien para saber quiénes son los que se quedan en el barco, cuando hay que achicar agua.

¿Dice más te quiero o es más expresiva ahora?

Muchísimo más. Me he dado cuenta de que no cuesta nada decir un te quiero. Si hay que decir algo bonito, dilo. Si vas a decir algo desagradable, es mejor callarse. 'Qué guapa estás', 'qué bien te sienta este vestido', esas cosas hace falta decirlas.

Usted no acostumbra a salir en la prensa del corazón. ¿Cómo lleva haber sido noticia en ese gremio?

Pues mira, he intentado llevarlo lo más natural posible. Yo, aún en las circunstancias en las que estaba, siempre he respetado muchísimo a la prensa. Y lo sigo haciendo. Es vuestro trabajo, informar. Siempre me tendréis a vuestro favor. Yo hago mi trabajo, que es cantar e inundar de alegría a la gente que viene a los teatros. Me he ceñido a lo que era mi trabajo. Nunca he utilizado a la prensa para atacar ni para uso maligno. No va a ser ahora el día que cambie. Ni ahora ni nunca.

Hablemos de trabajo. Participará en Dúos increíbles.

Sí, estoy en Dúos increíbles. No puedo decir nada más por no hacer spoiler. Sobre todo, estoy muy ilusionada porque empiezo ahora en noviembre otra vez y porque tengo proyectos muy jugosos y muy importantes, que no sólo van a ser ópera. También tendrá que ver con jazz. Tengo, además, un proyecto más adelante con Antonio Banderas (62), que me hace mucha ilusión y tiene que ver con música y con teatro. Será algo muy importante.

¿Considera que el amor le ha tratado bien?

Claro que sí, estoy llena de gente que me quiere. El amor me ha tratado muy bien. Yo he tenido mejores y peores experiencias en mis relaciones. Tampoco he tenido muchas relaciones, aunque se cree todo el mundo que he tenido muchas. He tenido cuatro, no más. Duraderas en el tiempo.

Eso quiere decir que me ha tratado bien. También soy consciente de que tengo una carrera y un trabajo que no son compatibles con relaciones longevas, por mis viajes, por los cambios de agenda... No todo el mundo puede aguantar el ritmo que aguanto yo. Soy una apasionada de lo que hago, pero no puedo exigir a las personas que me sigan. En ningún momento me quejo. Al revés; me llevo muy bien con ellas. Con los padres de mis hijos, sobre todo.

¿Abierta al amor?

No, ahora mismo no. Estoy abierta al amor de los hijos, de los amigos, que también es amor, y muy grande. En el otro sentido, todavía déjame un ratito (risas).

