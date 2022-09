1 de 10

Aún no es carnaval, ni falta que les hace a Soraya y su marido, que se postulan como unos superpapás, vestidos de Batman y Capitana América. "No hace falta que sea ninguna fecha especial para pasarlo bien.. Nos hemos comprado estos disfraces porque sí. ¡Papá y Mamá son unos superhéroes! Todo hay que decirlo. Hay que tener muchos superpoderes para entretener a nuestros hijos. Y si papá Batman te pide que te comas la cena, te la comes. Y si mamá Capitana América te lleva a la cama, que a gustito", escribe la cantante junto a esta simpática imagen.