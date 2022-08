Tamara Falcó abre las puertas de su gran ático y desvela sus planes de futuro con Íñigo Onieva

El pasado mes de junio le entregaron las llaves de su ático de lujo y cuenta los días para llevar a cabo la mudanza. Para ir abriendo boca, Tamara Falcó (40 años) abre las puertas de su nueva casa y muestra las distintas estancias, mientras desvela sus planes de futuro a largo plazo. "Cuando empezaron a construirla, era inimaginable para mí poder permitirme una de estas viviendas. He conseguido comprármela con muchos esfuerzo", dice en el capítulo tres de su reality.

Una de las cosas que más le gustan a la marquesa de Griñón de su nuevo hogar es que está muy cerca del de su madre. Ese fue uno de los principales motivos que la llevaron a elegir esta ubicación. "Así puedo espiarla desde la terraza, y ella a mí", cuenta divertida. Su novio, Íñigo Onieva (33), tiene intenciones más provechosas: "Podemos poner una tirolina de nevera a nevera para que nos lleguen los tuppers".

Tamara planea trasladarse en otoño a su ático de lujo, ya que todavía está inmersa en la decoración y otros detalles para dejarlo completamente a su gusto. Está valorado en 1,5 millones de euros y tiene 186 metros cuadrados distribuidos en salón, tres dormitorios y dos baños, más dos grandes terrazas. El salón, todo exterior y lleno de grandes ventanales, es la joya de la corona.

La chef cuenta con la opinión de Isabel Preysler (71) para todo y esta no es una excepción. De hecho, tiene grandes planes para ella relacionados con su nueva casa. "Le he dicho: 'Mami, no te preocupes, porque cuando te retires nos vamos a mi casa que es mucho más manejable que la tuya'. Tiene tres dormitorios y muchos armarios, que es importante para ella porque su casa está llena de armarios, lo hizo así a propósito. ¡Hasta tenía uno para guardar la colada! Y aún así se quedaron escasos. Ella me preguntaba: 'Y cuánto espacio de armarios voy a tener'. Yo le contestaba que uno, como todo el mundo".

De momento, lo que Tamara ha dejado ver de su piso está sin muebles, pero ya tiene claras algunas cosas, como que llenará la inmensa terraza de plantas y también planea poner una barbacoa para sus citas con amigos y familia. Seguro que elige algo minimalista, siguiendo las ideas del arquitecto Joaquín Torres (52), creador del complejo Kronos, ubicado en la zona de Puerta de Hierro de Madrid.

Pero el que habitará antes que Isabel la nueva casa de la joven Falcó es, por supuesto, su novio, que también ha estado muy al tanto de todos los detalles durante la construcción. "En el futuro me lo imagino casada con Íñigo, con familia y haciendo trabajos que me permitan estar tiempo con ellos", confiesa soñando ya con pasar por el altar y tener hijos. La vivienda también está pensada para estos planes, ya que dispone de una zona infantil dentro del complejo.

Otra de las zonas comunes más importantes para Tamara es la del gimnasio y el spa, sin olvidar la enorme piscina. No es como la que hay en casa de su madre, que dispone de dos, una de ellas interior, pero es más que suficiente para ella.

Este próximo septiembre se avecina movido para la marquesa de Griñón porque además de preparar su mudanza, está ultimando los detalles de la apertura del restaurante efímero que va a abrir en el palacio El Rincón, que heredó de su padre. Ha tenido que llevar a cabo importantes reformas en él, pues había estado mucho tiempo cerrado, pero en estos momentos ya está casi todo listo.

