Carlota, la nieta artista de José Luis Uribarri: "Bertín Osborne insistió para que me formase como cantante"

Asegura Carlota (22 años), la hija de la empresaria Susana Uribarri (56) y nieta del célebre presentador José Luis Uribarri, que desde bien pequeña siempre ha visto arte y música en su casa. No en vano, su madre, una de las mejores representantes de artistas de España, llevó durante años la carrera artística del magnánimo Julio Iglesias (78).

Por lo tanto, la música y las melodías han formado parte de la niñez y adolescencia de Carlota, así como los veranos en la casa marbellí del autor de Me va, me va, donde la joven fraguó amistad con las gemelas Victoria y Cristina Iglesias (20). Carlota, además, se impregnó de las valiosas enseñanzas, musicales y de vida, que le legó su abuelo materno, el mítico José Luis Uribarri, quien ensalzó y dignificó el festival de Eurovisión hasta su deceso, en 2012.

Por lo tanto, se puede colegir que el destino le tenía orquestado a Carlota un cometido: convertirse en cantante. Un sueño que empezó a materializarse hace años, y que hoy en día es casi una realidad. Para ello, se está formando seriamente la joven, al tiempo que ha terminado la carrera de Derecho y se ha embarcado en un máster en Márketing Digital y Análisis de Empresa.

La propia Carlota deja claro en su conversación con EL ESPAÑOL que está "estudiando 40 cosas a la vez", y que tan pronto quiere ser alguien mañana en el mundo de la música como coger las riendas de la empresa de su madre en un futuro. Carlota Uribarri sabe que está en la edad de aprender y esforzarse. De dar lo mejor de sí. Por eso sostiene no tener demasiado tiempo para pensar en el amor: "Estoy muy contenta, pero no tengo ahora tiempo de centrarme en estas cosas de mi vida personal".

Usted está en un momento álgido. ¿Cómo surgió la idea de ser cantante?

Sí, bueno, ahora estoy estudiando 40 cosas. Te cuento un poco. Acabo de terminar Derecho ahora mismo y me voy ahora a hacer un máster en Márketing Digital y Análisis de Empresa, porque he decidido que me quiero dedicar en unos años a darle una vuelta a la empresa de mi madre. Lo del tema de la música surge porque siempre ha estado presente para mí.

Desde bien pequeña...

Mi madre empezó a trabajar con Julio Iglesias justo antes de quedarse embarazada de mí. Me he criado en ese sector. Todos los veranos íbamos a Marbella a casa de Julio y en la hora de la siesta siempre escuchaba sus canciones. También mi abuelo trabajaba en Eurovisión. Quieras que no, siempre he estado muy metida en el tema música.

¿Cómo fue interesándose por la música?

Comencé a hacer mis vídeos caseros cantando. Lógicamente, al principio lo tenía un poco como hobbie. Sobre todo, por la carrera de Derecho, que me dejaba muy poco tiempo. Más tarde, me contactó una escuela de canto. El dueño contactó con mi madre, que son amigos, y me apunté. Estos años he estado compaginando mis estudios con formarme profesionalmente.

Se ha grabado vídeos, ¿no?

He grabado mis vídeos para YouTube, que tenía mi canal. Ahora lo tengo un poco más dejado ese canal porque ahora mismo todo el mundo está con Instagram. Ahí estoy subiendo ahora mis vídeos.

Pocas personas conocen que José María Cano es su padrino.

José María es mi padrino. Él me ha inculcado bastante la música. De pequeña no tenía mucha noción, ahora tenemos una relación más estrecha. Me llevo súper bien con él por un montón de temas. Me regaló mi primera guitarra. Él es un referente y sabe más de música que todos mis profesores de canto. Que son la bomba, pero mi padrino está dando, por ejemplo, clases de ópera y toca mucho ambiente musical. No sólo es el de Mecano que conocía todo el mundo; está muy formado a día de hoy.

El mejor en la música para usted.

Toca 40.000 instrumentos y es un referente a la hora de afinar y dar consejos de la industria musical, que es muy complicada. Mi sueño es ser cantante, me encanta y no voy a dejar la música en ningún momento, por eso estoy en la academia. Además, yo tengo nódulos en la garganta, te dejan afónica. Padezco mucho de no gestionar bien la respiración. Mi padrino me enseñó a respirar bien; de estómago y no de pecho.

También Bertín Osborne y su exmujer, Fabiola, la ayudaron en la música. Cuéntenos.

Es verdad que no han sido mis súper referentes, pero todo el tema de dedicarme profesionalmente a la música surgió en una comida que tuvimos. Mi madre tiene una relación súper estrecha con ellos de toda la vida. Hicimos una comida en casa de Bertín hace un par de años. Ahí fue donde les conté lo de mi vocación y la escuela de canto. A mi madre le daba pavor lo de la escuela por si dejaba de lado mis estudios y ahí fue cuando Fabiola y Bertín me ayudaron. Ambos le insistieron a mi madre. Le dijo Bertín a mi madre '¿por qué no le das esta oportunidad a tu hija si es una cosa que le encanta?'. Además, tenía claro que no iba a dejar mis estudios.

Su madre no quería que dejara los estudios a medias.

Claro, le dio un poco de miedo. También es verdad que gracias a mi madre, y los contactos que tiene, si yo me empiezo a involucrar mucho en esto, y la gente se entera, me van a querer ayudar positivamente. Es verdad que podría haberme distraído y estaba a la mitad de la carrera de Derecho. Es una carrera que es de hincarle bastante los codos. Al final, Bertín convenció a mi madre y me lanzó a mí, que me daba un poco de miedo. Fue el típico apoyo de 'persigue tu sueño'.

¿Ha compuesto algo?

Sí, he compuesto. He compuesto mucho, pero que merezca la pena... Componer es algo muy complicado, hay que echarle muchas horas y, sobre todo, te tiene que venir el día. A veces he escrito cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Tengo amigos que tocan genial la guitarra y he sacado algunas melodías.

Es usted fan de Sebastián Yatra. ¿También de Enrique Iglesias? ¿Lo conoce en persona?

Me encanta, lo diré siempre, me encanta Sebastián Yatra (27). A Enrique sí lo conozco, mi madre, lógicamente, más. No he tenido una relación con él como he podido tener con los hijos de la mujer actual de Julio, Miranda Rijnsburger (56). Ella tiene hijas que son un año o algo menores que yo, son más o menos de mi edad. Cuando era pequeña iba mucho a Marbella y me quedaba con ellas. Tengo más relación con ellos. A Julio Iglesias Jr. (49) sí que lo veo un poco más porque viene mucho a España y hace trabajos con mi madre. A Enrique lo conozco de cuando era pequeña, pero una relación estrecha no tengo.

¿Le gustaría tenerla?

Me encantaría, sobre todo para hablar de temas de música. Creo que es una persona que ha crecido por todo lo alto. Lógicamente, su padre es quien es, pero él se ha sacado su carrera musical solo. Me parece que su trayectoria es increíble. Es de los número uno en estos momentos.

Hablemos de una persona muy especial en la familia Uribarri, su abuelo, José Luis. ¿Qué recuerdos tiene de él?

Sinceramente, creo que era una persona -que eso también se lo veo a mi madre hoy en día-, muy trabajadora. Tenía, como mi madre, un carácter muy fuerte, en el buen sentido. De ponerse una meta y conseguirlo. Desde mi punto de vista, Eurovisión llegó a ser lo que era gracias a él. Él se planteaba una meta, que viniera tal persona, y lo conseguía. Quería que el público disfrutara y le gustaba mucho involucrar a los demás. Le gustaba hacer programas en los que disfrutaran todos los miembros de la familia.

Él era muy de contacto con los demás, muy de tú a tú. Muy trabajador y alguien con ideas muy grandes. No se daba por vencido, y eso me lo transmitió muy positivamente cuando yo era pequeña. Mi madre es igual; viven por y para el trabajo. Es que les gusta. A día de hoy, mi madre tiene 40 teléfonos móviles, está todo el día al teléfono con llamadas de España, de Estados Unidos...

¿Cómo definiría a su madre, Susana Uribarri?

Ojalá ser como ella de mayor. Ha sacado una hija adelante ella sola. Estoy orgullosísima de que haya montado su empresa ella sola, de haber madurado ella sola todo lo que aprendió de Julio Iglesias. Mi madre tenía en mi abuelo a un gran referente, pero nunca le pidió ayuda. Con 21 años, mi madre ya estaba viviendo en Estados Unidos sola y creándose sus contactos. Mi abuelo y mi madre son dos personas que lo han conseguido todo solos, y estoy muy orgullosa de eso.

¿Qué planes tiene usted ahora?

Ahora me voy a ir a vivir a Londres, que es una ciudad muy artística. Me gustaría componer allí.

Para terminar, hablemos de amor. ¿Está enamorada?

Estoy muy contenta, pero no tengo ahora tiempo de centrarme en estas cosas de mi vida personal. Estoy en un proceso de cambio, de irme a vivir fuera y centrarme, sobre todo, en mis amistades. En mi familia y en pasar tiempo con ellos. Quiero centrarme en mi crecimiento personal. Estoy contenta y estoy tranquila.

