La presentadora se encuentra en Londres con su marido, Juan del Val, y ha aprovechado para recuperar una imagen de su primer viaje a la capital de Inglaterra. "Abril del 81. 41 años. Acababa de cumplir 9 y mi padre me llevó de viaje a Londres como regalo por haber aprobado las oposiciones (él, claro jajajja) Es lo que tiene ser la mayor… Y como podéis comprobar ya era yo una 'fashion victim total'... sombrero, bolso, vestido, calcetines blancos con tacones, bomber… no me falta detalle oye, y ¡con 9 años!", cuenta la comunicadora.