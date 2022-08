6 de 10

La hija de Bertín Osborne ha posteado un mensaje empoderado, dirigido a todas las mujeres: "Me encanta cuando alguien habla de una mujer. 'Oh, ella es demasiado, ella es demasiado para mí'. ¿Ella es demasiado de qué? ¿Demasiada opinión? ¿Se ríe demasiado fuerte? ¿Es demasiado alta? ¿Ocupa demasiado espacio? ¿Cuál sería la cantidad justa? ¿Y no demasiado? ¿Tendría que ser menos? Eso es lo que estás diciendo. Estás diciendo que sea menos si ella es demasiado. ¿Sabes lo que pienso? Creo que no debería importarle un c***** lo que pienses de ella. Feliz día a todas las que somos demasiado. Que somos todas".