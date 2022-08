2 de 10

La humorista ha desvelado su nuevo proyecto con la actriz. Padilla no ha dudado en dedicarle un bello mensaje a su compañera: "Hemos rodado A todo tren 2, ahora son ellas. Qué increíble es esta mujer, ¡¡qué talento!! Y qué buena compañera, sobre todo buena persona. He aprendido mucho de ti, me has hecho que cada secuencia fuera increíble. Cuántos buenos ratos charlando de nuestras vidas, y cuánto nos hemos reído. Gracias por ser como eres. Te quiero".