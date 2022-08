Pepe Navarro, ¿en el hospital tras su derrota judicial con Ivonne Reyes? La imagen que lo probaría

El pasado 2 de agosto de 2022, EL ESPAÑOL informaba en exclusiva de que Ivonne Reyes (53 años) había vuelto a ganar en los tribunales a Pepe Navarro (70). La venezolana, que en 2021 contrató los servicios del bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, veía cómo la justicia se ponía de su lado nuevamente.

El presentador había demandado por vulneración del derecho al honor a Ivonne. Todo se remonta a una entrevista que Reyes concede a la revista Lecturas hace un tiempo. En ella, Pepe Navarro entendió que se atropella su honor y lo puso en manos de la justicia. La justicia falló en su contra en enero de 2021, Navarro recurrió y ahora, según conoció este periódico, ha vuelto a perder. Nueva victoria, pues, para Ivonne Reyes.

Por ende, un inesperado varapalo para Pepe -convencido de que la Audiencia Provincial le daría la razón-, quien se encuentra disfrutando de las vacaciones estivales en Ibiza. Coincidiendo con su derrota frente a la venezolana, el presentador ha sido captado por las cámaras abandonando un restaurante de la isla para dar un paseo en lancha.

La imagen de Pepe Navarro luciendo la pulsera de hospital. Europa Press

Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención a los reporteros gráficos que Navarro luzca en su muñeca izquierda una pulsera de hospital y una bolsa de una farmacia, lo que ha hecho colegir que podría haber estado hospitalizado o, al menos, que habría visitado el hospital recientemente. Un posible bache de salud del que, de momento, nada ha trascendido y al que el mítico comunicador haría frente rodeado de familia y amigos en su casa ibicenca.

La eterna batalla legal

En lo que respecta a la última batalla legal que ha ganado Ivonne Reyes, se explicó a este medio que el comunicador está condenado a pagar costas, tanto a su abogado como al de la venezolana. Navarro aún puede volver a recurrir e ir al Tribunal Supremo. El presentador solicitaba a Ivonne y la citada revista 60.000 euros por mancillar su honor. Sea como fuere, una nueva victoria para la venezolana, gracias al trabajo de su letrado.

Este no es el único contencioso judicial que une a ambos. El pasado 6 de junio de 2022, la venezolana veía cómo la justicia fallaba a favor de su expareja, y padre legal de su único hijo, Pepe Navarro, tras la denuncia que le interpuso semanas atrás por "miedo e insultos".

Tras el juicio, que se celebró en el juzgado de Violencia sobre la Mujer -ubicado en la calle de Albarracín número 31-, el pasado 2 de junio, el mítico presentador quedó absuelto. Una decisión que daba al traste con la esperanza que había albergado la madre de Alejandro Reyes (22).

Ivonne Reyes en una boda de unos amigos, en junio de 2022. Gtres

Hay que recordar en este punto del relato que Ivonne basó su denuncia, principalmente, en una furibunda llamada telefónica que realizó Pepe Navarro al espacio Viva la vida, estando ella como invitada. Intervención en la que tildó a Ivonne de "sinvergüenza", entre otros calificativos que ésta aportó como pruebas.

Pues bien, la jueza se inclinó a favor del mítico comunicador. De hecho, se publicó que la magistrada calificó la demanda de la venezolana de "ridícula y desproporcionada". No obstante, EL ESPAÑOL informó en exclusiva sobre nuevos datos del caso -que desmienten de pleno todo lo publicado-, y una información que dio un giro de 180 grados a los acontecimientos.

Ivonne Reyes ya recurrió la sentencia. Seguirá batallando y luchando contra lo que considera injusto y sigue, pese a todo, confiando en la justicia. No da un paso atrás y el pasado lunes 13 de junio su abogada interpuso el recurso de apelación a la sentencia que se dictó el pasado día 2 de junio.

Ivonne: "Estoy tranquila"

La venezolana ha asegurado en las últimas horas que esperaba este resultado judicial a su favor, ya que siempre ha ido con la verdad por delante: "Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras. Digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo, y el después si hay un después, seguirá siendo lo mismo".

Por otra parte, Ivonne sostiene que el presentador no va a detenerse aquí, ya que es la segunda vez que gana un juicio por exactamente lo mismo: "Dirá 'pobrecito yo', porque es un indigente, pero sale súper bien, no paga, no tiene dinero. Pero sí tiene dinero, no habla, pero sí".

Asimismo, la presentadora desvela que ha tenido que recurrir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de nuevo para solucionar el tema de la paternidad de su hijo Alejandro. Pepe sigue negando que sea padre del joven y la venezolana mantiene que siente miedo, ya que "con él nada está tranquilo nunca".

En cuanto a su hijo, confiesa Ivonne que Alejandro ha cerrado el capítulo con el presentador gracias a que siempre ha tenido cubierta la figura paterna: "La ha tenido con la familia, sus tíos, mis ex... Me parece muy importante para tener un punto de vista objetivo, es muy importante hoy en día para los chicos".

