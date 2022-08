4 de 10

Está de moda rescatar fotos del baúl para Instagram. En esta ocasión es Samantha Villar la que se atreve con las comparaciones familiares del pasado. "Mi bisabuela. ¿Me parezco? Nunca la conocí", pregunta. La elección de la foto no es casual, pues Samanta aprovecha para contar algo importante: "En el duelo genético, el periodo de tristeza al saber que necesitarás una ovodonación para tener a tus hijos, encontré esta foto en casa de mi padre. Pensé: si yo me parezco a alguien que no conocí nunca, quizás a mis hijos les pase igual y se acaben pareciendo no a la donante, sino a cualquiera de sus antepasados".