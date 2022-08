María Amores, la mujer de Ion Aramendi, sale del hospital tras su complicado parto: sus primeras palabras

Parecía un milagro, pero es una realidad. Aunque pasó momentos muy duros debido a las complicaciones del parto, María Amores (44 años), la mujer de Ion Aramendi (45), al fin puede irse a casa y empezar a vivir como merece esta aventura que es su tercera maternidad. El presentador de Supervivientes fue a recoger a su mujer y a su hija recién nacida al hospital La Paz de Madrid. La pareja no ha podido ocultar su felicidad.

Muy sonrientes, la periodista ha lucido un vestido negro amplio y sandalias, y ambos han empujado el carrito donde descansaba plácidamente la pequeña Marieta, que se encuentra en perfecto estado. Ha sido unos días muy difíciles, ya que María ha necesitado cuidados médicos exhaustivos para poder salir adelante tras una cesárea muy difícil. Ella misma lo contaba en su perfil de Instagram: la niña era demasiado grande y no podía salir, lo que hizo que todo se complicara.

"Después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas", escribía cuando al fin superó las horas críticas y pudo reunirse con su hija. Aquello ya está casi olvidado y ahora celebran la buena noticia de su vuelta al domicilio familiar.

Ion Aramendi y su esposa, felices de poder volver a casa. Gtres.

Antes de cerrar la puerta de su habitación en el hospital y emprender el camino de regreso al hogar, donde la esperaban ansiosos sus dos hijos mayores, María ha cumplido fielmente con sus seguidores y ha contado en primera persona las últimas novedades. "Parece que por fin nos mandan a casa porque ayer me metí un buen chute de sangre. Le estoy cogiendo un poco de vicio. Si antes me tomaba los filetes crudos, ahora ya va a ser... Los voy a chupar directamente de la carnicería", decía en clave de humor explicando que le habían hecho una nueva transfusión de sangre.

No sólo eso, mientras esperaba el alta tuvo tiempo de dar unos consejitos a las mamás primerizas sobre cómo hacer la maleta del bebé. "Yo he visto aquí a mamás con unos maletones... que me parto de risa. Si vas a parir en la sanidad pública, básicamente aquí te lo dan todo, hasta el camisón. Yo si fuera tú me traería unas bragas de usar y tirar que sean un poco grandes, porque te vas a quedar con la misma barriga que tenías y además no te pueden apretar. Y también me he traído bragas normales de algodón, cosas de aseo personal, zapatillas de andar por casa...", enumeraba entre broma y broma.

Ion Aramendi y María Amores se casaron el 28 de mayo de 2011 y son padres de tres hijos: Ion (11), Lucas (5) y ahora la pequeña Marieta. Este tercer embarazo llegó por sorpresa, pero están encantados. "No era nada buscada. Nosotros habíamos bajado la guardia en ese sentido y estábamos convencidos de que no iba a pasar", dijo el presentador al dar a conocer la noticia.

