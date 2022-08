6 de 10

Esta es Paula, la hija de Marta Sánchez, que el 1 de agosto daba la bienvenida a sus 19 veranos. La cantante se ha puesto tierna y no sólo ha compartido algunas de sus imágenes preferidas, también ha expresado todo lo que significa para ella. "El día en que llegaste a nuestras vidas… Ese día en el que todo lo cambiaste…. Ese día en el que no paraba de llorar de alegría, sintiendo incrédula una nueva etapa como madre, mirándote atontada en tu cuna, viviendo el milagro de la vida. Te has convertido en una mujer de la que no puedo estar más orgullosa; madura, sensible, generosa, intuitiva, humilde, determinante, con un don de gentes asombroso y querida por todos los que te conocen", así comienza su larguísimo mensaje de amor.