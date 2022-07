Tamara Gorro, destrozada por la muerte de su "princesa" a causa del cáncer

Tamara Gorro (35 años) ha compartido la peor de las noticias. Tras una época difícil a nivel personal en la que ha superado una crisis matrimonial y está luchando contra la depresión, ha tenido que anunciar la muerte de su 'princesa'. La niña, amiga de unos buenos amigos, ha fallecido a causa de un cáncer que sufría desde hace tiempo y que finalmente no ha podido superar.

La joven era una más en las redes sociales de la influencer, a quienes su 'familia virtual', como llama Tamara a sus followers, conocían desde hace varios años. Ahora, todos ellos lloran la muerte de la pequeña.

"Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor… Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración", ha escrito rota de dolor en sus redes sociales.

Tamara Gorro se ha despedido de su 'princesa' con el corazón roto. Redes sociales

"No sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única. La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será", continúa.

Para terminar, Tamara Gorro se despide de ella con un deseo: "Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ. Tu tía Tamara".

Apenas unos segundos después de compartir la triste noticia, la sección de comentarios se convirtió en un muro de condolencias en el que han escrito sus seguidores y también rostros muy conocidos. Tomás Páramo, Noemí Salazar, Irene Rosales, Nuria Fergó, Violeta Magriñán o Soraya Arnelas son solo algunos de los famosos que han querido consolar a Tamara y mostrarle su cariño. También su gran amiga Tania Llasera, muy triste por la pérdida: "Siento en el alma siempre que alguien tan especial nos deje tan pronto. Un abrazo inmenso a toda la familia. Descanse en paz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Una pizca de magia (@una_pizca_demagia)

Desde el nacimiento de su 'princesa' Tamara Gorro estuvo a su lado. No solo convirtiéndose en una amiga para la niña, también impulsando la creación Una pizca de magia, una iniciativa que nacía con el fin de recaudar fondos para entregados a la Fundación Neuroblastoma, entidad sin ánimo de lucro que, entre otros fines, apoya económicamente proyectos de investigación del neuroblastoma, un cáncer infantil que afecta al sistema nervioso.

