El negocio en Ventas de Nacho Jacob, el asesor de imagen de los famosos acusado de violar a menores

El mundo social se encuentra revolucionado tras la detención de Nacho Jacob, arrestado hace unos días tras presuntamente haber abusado de un menor de edad. Hasta ese momento, su nombre siempre había estado ligado al éxito. No solo gracias a su agencia de comunicación, Jacob Fitzgeral, encargada de la contratación de artistas y organización de diferentes eventos, también por su amistad con diferentes famosos.

Gracias a su profesión, desde hace años Nacho se codeaba con multitud de rostros conocidos, desde actores a toreros pasando por deportistas, llegando a hacerse amigos de algunos de ellos. Pero también tenía una faceta como empresario cuando quiso acercar al público en general su labor como asesor de imagen al abrir una peluquería en Madrid.

Su primera andadura tuvo lugar en 2015 con la apertura de Tierra By Nacho Jacob, que en sus propias palabras era "un concepto de salón de peluquería donde combinamos la salud capilar y la belleza utilizando productos orgánicos y ecológicos". Una peluquería innovadora, considerada como una de las ecológicas más grandes de Europa, que contó con clientes tan conocidos como Lara Dibildos (50 años), Sara Sálamo (30), Norma Ruiz (40) o Daniel Diges (41). Pese a esto, no prosperó y ese mismo 2015 las redes sociales del centro dejaron de compartir contenido.

Lejos de darse por rendido, Nacho volvió a apostar por el mismo sector y abrió un nuevo local situado en el barrio de Ventas, según ha podido averiguar este medio en exclusiva. Concretamente en la calle Alcalá, una de las principales arterias de Madrid. Se trata de una peluquería que se llama Organic Ecobarber, dirigida únicamente al público masculino y con un concepto similar, pues lo orgánico sigue muy presente.

En sus redes sociales se pueden ver algunos de sus trabajos y también a sus clientes más conocidos, como el torero Miguel Abellán (43), quien hace apenas unos días se ponía en mano de sus profesionales. "Cuando tú cuello está cerca de una navaja solo te puedes fiar de los mejores", escribía el diestro en uno de sus últimos post, que recibía la respuesta del propio Nacho Jacobs, agradecido por su visita.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el diestro, que no sabía nada de la detención de su amigo hasta la llamada de este medio. Miguel, que se encuentra de vacaciones, se ha quedado muy sorprendido al escuchar la noticia. "Me has dejado con la sangre helada", ha dicho, "no tenía ni idea, no te puedo decir otra cosa, estaba descansando de redes y de noticias y no lo sabía".

Tras el shock inicial, Abellán ha asegurado que le "cuesta creerlo", pues jamás se lo habría imaginado. Pese a esto, se ha mostrado firme al asegurar que "cada uno vive su vida personal y puede hacer lo que quiera, pero dentro de la legalidad".

Abierta y en funcionamiento

Imagen del local de Nacho Jacob. EL ESPAÑOL

Este periódico se ha desplazado hasta la peluquería que se encuentra abierta y ajena a las noticias sobre la detención de su propietario, presumiendo de haber sido "elegida mejor peluquería masculina de 2022" y ofertando sus servicios como si nada hubiera ocurrido: corte de pelo a 10 euros, arreglo de barba a 7,90 y tinte desde 12.

Más sorprendente es la reacción de personas cercanas a este negocio y al propio Jacob es que, en conversación con EL ESPAÑOL han asegurado no saber nada de la detención de Nacho Jacob. "¡Me has dejado blanco!", dice una de las personas con las que ha hablado este diario, que añade que aunque su arresto sí que ha sido una sorpresa, no así las informaciones que apuntan a que se inventaba algunas partes de su vida. "Había rumores. Es cierto que a la peluquería han acudido toreros o cantantes, pero gente conocida a nivel local. Famosos como tal...", dice una persona que conoce a Jacob y el funcionamiento de su peluquería.

"Me contó alguien que le vio crecer que todo lo que Nacho va contando es mentira", añade esta fuente, que pese a ser conocedor de la personalidad y las historias de Nacho Jacob todavía no puede creer los motivos que le han llevado a acabar entre rejas. "Joder, qué fuerte", sentencia.

