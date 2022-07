El actor Antonio Ibáñez será incinerado en Granada: todos los detalles de su triste adiós

La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo de la interpretación, especialmente a aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle. Antonio Ibáñez fallecía este martes el 12 de julio víctima de un cáncer, cuando sólo tenía 34 años. EL ESPAÑOL tuvo acceso a esta información que poco después confirmaba su representante, Juan Carlos Navarro, con el siguiente mensaje: "Hoy es un día triste. Ha fallecido Antonio Ibáñez, gran actor y gran artista, pero mejor persona. Nuestro pésame a familiares y amigos". Todos ellos le darán el último adiós este día 13 en el tanatorio de San José de Granada. Según aseguran a este periódico, sus restos mortales, que han sido trasladados directamente desde Madrid, serán incinerados y no está previsto que se celebre funeral previo a la cremación.

Será, por lo tanto, una despedida íntima y en su tierra natal que había abandonado en el año 2010 para cumplir su sueño de ser actor. A través de su perfil de Instagram, que aún sigue abierto y parece que manejan sus familiares, se convocaba a todos aquellos que quisieran darle el último adiós a que asistieran a la capilla ardiente situada en la sala 2 que estará abierta hasta las 13:45 del miércoles 13.

Los familiares del actor informaban a sus seguidores sobre su último adiós. Instagram.

Aunque quizá algunos amigos y seguidores de Antonio no puedan viajar hasta la provincia andaluza para despedirse de él y arropar a sus familiares y allegados en unos momentos tan tristes, tanto ellos como los seguidores de su trabajo tienen la oportunidad de enviar un mensaje de condolencia a través de la web del tanatorio, que también se ofrece la oportunidad de mandar flores. De este modo pueden rendirle homenaje, como ya han hecho a través de las redes sociales.

El actor de series tan exitosas como Aída o Arrayán llevaba un año luchando contra un linfoma que le habían diagnosticado. Lejos de hundirse, lo había afrontado con fuerza y había compartido su duro proceso a través de Instagram dándole visibilidad al problema y mostrando la cara más dura de la enfermedad.

Por eso no es extraño que su despedida final haya sido a través de su perfil con la siguiente publicación: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Poco después de conocerse la noticia, Nacho Guerreros (51), que tuvo la oportunidad de trabajar con él en la serie de Telecinco La que se avecina, compartía su tristeza. "Hoy es uno de esos días en que la vida me aparece injusta", escribía en sus stories con una foto de su compañero. Otros compañeros como Cristina Abad (31) o el célebre fotógrafo Jesús Isnard también le han recordado. Tras su muerte, quedan sus papeles en la televisión y sus obras, pues además de actor era artista multidisciplinar. Este año se estrenará su cortometraje, titulado Supermen, que está dedicado a todas las personas que, como él, han luchado contra el cáncer.

