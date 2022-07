6 de 9

Qué época más bonita está viviendo Lolita Flores. Además de estar involucrada en proyectos muy interesantes, acaba de dar la bienvenida a su nieta Nala, la segunda hija de su hija Elena Furiase.

Una llegada que ha sido el mejor regalo para la familia. "Lo mejor que tengo en mi vida", dice junto a una foto en la que parece con sus hijos. "Además dos nietos, guapos, sanos... Hoy lo he celebrado, tengo una familia llena de amor. Pobres de aquellos que quieren y no pueden, pobres de los que se arriman para que les llenen la nevera. Yo tengo mi libertad, el amor de mis hijos de ustedes que me seguís, yo soy así, sin trampa y sin cartón. Lo doy todo a cambio de nada. Tengo una nieta, dos nietos maravillosos y a mi familia, mis amigos y a ustedes, desconocidos que me llenáis el corazón".