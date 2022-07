El hotel de Cristiano en Nueva York recibe grandes quejas: los clientes revelan por qué triunfa en realidad

"Qué fecha tan mágica para presentarles el nuevo Pestana CR7 Times Square, en Nueva York. ¡Reserve ahora y descubra un hotel nuevo, en la mejor ubicación de la ciudad!". Esto es lo que escribía hace justamente un año Cristiano Ronaldo (37 años) en su perfil de Instagram. De esta manera, el futbolista conquistaba un nuevo continente con su negocio hotelero, ya que este nuevo establecimiento se sumaba a los otros cuatro con los que cuenta el deportista en colaboración Pestana Hotel Group en Madrid, Lisboa, Funchal y Marrakech.

El hotel de la pareja de Georgina Rodríguez (28) se encuentra en la zona más turística de Manhattan, en el lugar más fotografiado de la Gran Manzana, donde los colores y los carteles luminosos brillan las 24 horas del día. El alojamiento se presenta con una esencia muy cosmopolita, con una categoría de 4 estrellas y una puntuación media de 8,1 en las webs oficiales de ofertas de hoteles.

Con esta alta calificación y la estética que presenta el hotel nada hacía presagiar que existirían tantas críticas negativas por parte de los clientes. En las principales plataformas de opinión como Google o TripAdvisor se pueden leer centenares de reseñas repletas de quejas y opiniones destructivas sobre el negocio de Cristiano Ronaldo que cumple su primer aniversario en la ciudad de la Estatua de la Libertad.

Algunas de las estancias del Hotel Pestana CR7 New York.

El motivo de las quejas que protagoniza la gran parte de las críticas es el tamaño de las habitaciones, así como las opciones nulas de almacenaje que parece presentar el hotel: "Las habitaciones son muy pequeñas. El armario, una simple barra y en algunas, ni eso", "Buena ubicación, pero muy caro para el tamaño de las habitaciones. La nuestra no tenía closet ni lugar para dejar las maletas. Nada de otro mundo, no volveremos", "Habitación chica, ni una silla para sentarse tiene. No te dan nada", son solo algunos de los comentarios que pueden encontrarse firmados por los que han sido sus huéspedes en las últimas semanas.

Pero sin duda la crítica más dura que reciben y la que más ha hecho que los futuros clientes declinen su idea de alojarse allí tiene que ver con los cobros excesivos e inesperados en las tarjetas: "Son unos ladrones, no confiéis y no deis vuestra tarjeta, de vergüenza", advierte un cliente reciente. Mientras, otro cuenta su mala experiencia: "Fui con mi mujer a pasar unas vacaciones, nada más llegar nos cobraron 300 dólares de fianza y nos comenzaron a realizar cargos sin explicación. A mes y medio de nuestra estancia aún no nos han devuelto nada de los más de 2.800 dólares que nos quitaron, ni siquiera contestan a los correos". Esta idea la recoge también otro huésped: "Ruina de vacaciones. Cuando llego a España, veo que me han pasado cobros a la tarjeta que no corresponden. Hablamos con ellos y dicen que nos lo van a devolver que ha sido un error, pero no los devuelven". La mala experiencia se repite continuamente por otros inquilinos: "Nos han realizado 3 cargos en 3 fechas diferentes por una cantidad muy elevada y muy superior a la que contratamos", desvela uno de los últimos en visitar el hotel.

Otros clientes, además, se decidieron por este alojamiento para poder despertarse cada mañana en un ambiente que les recordara al futbolista portugués, pero nada más lejos de la realidad: "Hotel mediocre. No hay nada referente a CR7. Decepción total. He viajado varias veces a Nueva York y por EE.UU. y nunca me habían estafado hasta ahora. Todavía no me devuelven la retención de más de 700 dólares y ha pasado casi un mes", denuncia otro excliente.

La gestión del dinero es el asunto más criticado por parte de los huéspedes a lo largo de este primer año de vida del hotel. Y es que dependiendo de la habitación, su precio por noche actualmente varía entre los 361 y los 596 euros, una suma más que importante a la que hay que añadir la fianza que te solicitan nada más poner un pie en la recepción.

El futbolista se ha implicado estos años al máximo en que sus hoteles luzcan como él quiere. Instagram

El establecimiento hotelero consta de 176 habitaciones, todas ellas con un diseño interior moderno, pensando en la comodidad y dotadas de los mejores servicios: máquinas Nespresso, refrigeradores, Bluetooth, internet de alta velocidad, puertos USB, HD-TV y Wi-Fi. La línea decorativa del hotel sigue una estética vanguardista, con mobiliario de estilo contemporáneo e iluminación LED. Cada uno de los dormitorios ofrece a sus huéspedes vistas a la siempre agitada ciudad de Manhattan y desde las suites de las plantas superiores, incluso, se puede apreciar el río Hudson.

Es cierto que los clientes exponen claramente que la ubicación del alojamiento es perfecta, y que su interior es atractivo y con un diseño innovador; pero las críticas negativas tienen más fuerza que estos citados aspectos.

Sin embargo, los huéspedes no tienen ninguna duda sobre cuál es el secreto del éxito del hotel para obtener un 8,1 sobre 10 teniendo tantos elementos a mejorar. Según los que se han hospedado allí, el secreto reside en dos nombre propios: Marilyn y Sandro. Son dos de las caras visibles del establecimiento, atienden a los turistas tanto en recepción como en las diversas estancias y siempre parecen buscar la mejor solución para ellos y sus demandas.

"Lo mejor, el trato recibido por Marilyn y Sandro el chico portugués, que nos trató de maravilla", "¡El personal de recepción de este lugar es increíble! Todos los miembros del personal con los que interactué fueron amables, atentos y agradables", "Personal muy amable en especial Marilyn"... son algunos mensajes de aquellas personas que han recibido en primera persona la atención de los trabajadores del Hotel Pestana CR7 New York.

Tal es la implicación de los recepcionistas, que incluso son ellos dos los que están respondiendo a cada una de las reseñas, tanto las de los clientes insatisfechos como las de aquellos que terminaron felices gracias al trato recibido.

