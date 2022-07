10 de 10

La actriz ha disfrutado al máximo de ver a su hijo montando en bici por primera vez: "Las primeras veces tienen un algo especial... Se viven con una emoción tremenda... Qué maravilla poder ser niño y vivir las experiencias por primera vez, y qué suerte la mía por poderlas vivir como espectadora, en primera línea… Neo no me dejaba parar la bici, me pedía más y más… más viento en la cara, más velocidad, más 'ver cómo pasa todo por delante de tus ojos como si de una peli se tratara': el mar, el señor pescando, la gente tamándose un helado, los gatos callejeros, la puesta de sol… ¡la vida! Y él viéndola y sintiéndola desde su sillita".