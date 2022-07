Isabelle Junot, sobre Tamara Falcó: "Es mi ejemplo a seguir y estoy muy agradecida de tenerla"

El verano siempre se ha asociado a vacaciones, viajes y grandes momentos. Una temporada de máxima celebración a la que Bollinger, la prestigiosa Maisons de Champagne, dio inicio con una exclusiva fiesta que tuvo lugar este pasado jueves, 30 de junio, con Isabelle Junot (30 años) y su hermana, Victoria, como embajadoras.

Bajo el lema #BeAPartOfOurFamily, la marquesa de Cubas y su hermana se reunieron con un selecto grupo de invitados en la terraza del Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid. Amables, cercanas y unidas por el espíritu de disfrutar de un champagne único y en buena compañía, Isabelle y Victoria posaron ante las cámaras y hablaron con EL ESPAÑOL.

Minutos antes de que comenzara la celebración, las hijas de Philippe Junot (82) conversaron con este periódico sobre sus planes de verano, sus proyectos profesionales y su vida en familia. Isabelle Junot, además, desveló los detalles sobre su paso por MasterChef Celebrity y demostró la buena relación que tiene con Tamara Falcó (40), prima de su marido, Álvaro Falcó (38).

Isabelle y Victoria Junot en la fiesta de verano de Bollinger. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Les gusta trabajar juntas?

Isabelle: Trabajar juntas es lo mismo que disfrutar juntas. Nos complementamos muy bien y es una alegría poder reunirnos.

Victoria: Es muy fácil, muy natural. Para mí no es ningún esfuerzo.

¿Llevaban mucho tiempo sin verse?

V: No. Un mes y medio, dos meses...

¿Se ven con frecuencia?

I: Intentamos vernos siempre que podemos.

En esta ocasión, celebrarán su reencuentro con champagne.

V: Es una bebida que marca los buenos momentos de la vida. Y siendo francesas es algo con lo que hemos crecido.

Con este evento, Bollinger da comienzo al verano. ¿Qué planes tienen?

I: ¡Por fin! El plan es reunirnos con la familia. Iremos al sur, por Marbella, un road trip... Y al sur de Francia. En Cannes...

Isabelle, le coincide el comienzo de verano con las grabaciones de MasterChef Celebrity. ¿Cómo está siendo la experiencia?

I: Súper bien. No puedo contar mucho, pero está siendo una experiencia maravillosa. Estoy aprendiendo muchísimo, tanto de los jueces como de la producción y los otros aspirantes.

V: Está muy dedicada. No conozco los detalles. ¡Me urge ver! Pero es impresionante el trabajo que está haciendo.

[La boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, desde dentro: menú de chef, música góspel y dos vestidos de novia]

¿Cómo se prepara?

I: Es un programa muy exigente, pero divertido. Te vas preparando a lo largo del tiempo. Estoy en los restaurantes Coque y Coquetto, que me han abierto las puertas con mucho cariño para formarme. También tengo un chef que me está ayudando en mi tiempo libre. Estoy entrenando y trabajando porque es un programa de alta cocina. Aunque hay diversión, requiere su tiempo, su enfoque y trabajo.

¿Le tomó por sorpresa cuando la llamaron del talent?

I: Al principio fue sorpresa, un reto. ¿Yo cocinando? ¿Cómo? De hecho, cuando se lo conté a mi madre después de la luna de miel, además de felicitarme, me preguntó: '¿Qué vas a hacer?' Es verdad que no tenía toda la preparación del mundo, pero aprendo muy rápido y soy bastante resolutiva.

Pero, ¿le gustaba cocinar?

I: No. No me encantaba. Pero ahora me encanta. He descubierto un mundo nuevo gracias a MasterChef. He podido entender cómo funciona todo y ahora sí es algo que hago con placer, con ganas. Antes no me salía tan bien.

¿Y a Victoria? ¿Le gusta cocinar?

V: Sí, me gustan las bases, pero no es comparable con la profesionalidad que tienen en MasterChef.

I: Yo aprendí mucho de mi hermana, que tiene bastante mano en la cocina.

Victoria, ¿se animaría a participar en un talent como MasterChef?

V: Claro que sí, pero hay que tener mucho valor. Es una dedicación impresionante.

Isabelle, ¿le ha pedido consejos a Tamara Falcó?

I: Claro que sí. Es como mi ejemplo a seguir. Fue la ganadora de su edición y yo la admiro mucho porque es una mujer que no para de trabajar. Tiene las cosas muy claras y no duda ni un segundo en ayudarme. Es más, fue la primera persona a la que llamé cuando me surgió esto. Me dijo que podía hacerlo cien por cien. 'Es una dedicación y trabajo fuera de este mundo, pero te va a encantar, te lo recomiendo muchísimo', me comentó. Es un poco mi pilar. Por muy ocupada que esté, siempre encuentra un momento para preguntarme cómo voy. Estoy muy agradecida de tenerla.

Tras el programa, Tamara Falcó estudió cocina de forma profesional. Con lo que ha aprendido hasta ahora en su paso por el talent, ¿le gustaría hacer lo mismo?

I: Es ejemplar lo que está haciendo Tamara. Pero no sé si seguiré sus pasos. Por ahora, muy bien. No sé si me dedicaría a la cocina o a abrir un restaurante. Pero es algo que me viene fenomenal porque estoy aprendiendo muchísimo.

Usted, Isabelle, lleva un estilo de vida saludable. Incluso tiene un perfil en redes donde lo promueve. ¿Ha sido difícil mantener este ritmo con las grabaciones del talent?

I: He abierto las puertas a ser un poco más atrevida con alimentos que en mi vida tocaría. Pero estoy descubriendo un mundo bastante amplio en cuanto a la alimentación y me viene fenomenal. Una cosa importante en Isa Healthy Life es tener una buena relación con la comida en general. Comer saludable, por supuesto, pero saber comer otros alimentos con balance y disfrutarlo sin remordimiento.

Victoria, ¿ya ha probado algunas de las nuevas preparaciones de Isabelle?

V: Todavía no.

I: Tengo mucha presión.

Isabelle Junot y su hermana, Victoria, cómplices y cercanas en el inicio del verano. Cedida a EL ESPAÑOL

Isabelle, este gran momento profesional le coincide con un momento maravilloso a nivel personal. Se acaba de casar. ¿Cómo ha vivido estos primeros meses como esposa?

I: Maravillosamente. La primera parte fue el viaje de novios y a la vuelta, directamente en este nuevo proyecto que ha sido perfecto. He estado un poco en casa y le he dado de comer como no lo había hecho antes. Él está encantado y me apoya en todo. Es un momento muy dulce y muy feliz.

¿Qué tal la luna de miel?

I: Fenomenal. Muy divertida, mucha aventura y a la vez desconexión total.

Además de MasterChef Celebrity, ¿está con otro proyecto?

I: Estando en MasterChef hay poca cosa que puedas hacer adicional. Estoy con mi proyecto de Isa Healthy Life, con esto de Bollinger y los proyectos que vayan surgiendo, que se irán desvelando cuando salgan.

¿Ganas de ser madre?

I: Eso no se sabe, cuando surja.

Además de mantener un estilo de vida saludable y ser una gran promotora de estos temas, es una apasionada por la moda. ¿Tiene algún referente de estilo?

I: Voy por libre. Me gusta sentirme muy yo. Me gustan los colores, los estampados y darle un pequeño toque don pendientes grandes, un bolso...

¿Y a usted, Victoria?

V: Sí. Compartimos gustos, pero somos diferentes. La moda siempre va evolucionando, pero saber lo que te favorece...

I: Victoria es clásica, pero a la vez tiene un toque cool.

Sigue los temas que te interesan