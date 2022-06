5 de 10

El cantante Dani Martín no está pasando por su mejor momento a nivel de salud, pero eso no le ha impedido acudir a cantar al concierto de Cadena 100, como ha desvelado él mismo: "Llevo toda la noche con gastroenteritis y fiebre, pero aún así estaré esta noche cantando pra la gente de @cadena100 en el Wanda. Me voy a dejar la energía que tengo cantando. Quiero pedir disculpas a la gente de prensa por no poder atenderos debido a mi situación, os debo una, espero que me entendáis. Vamos a por ello. The show must go on". "Envío fuerza para que en menos de un pestañeo te recuperes a tope. En el Metropolitano esta noche nos oirás cantar contigo bien alto", le ha hecho ver una seguidora.