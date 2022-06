Rosa Olucha, mujer de Santi Millán, publica los mensajes que recibe de un seguidor y revela un detalle clave

El matrimonio formado por Santi Millán (53 años) y Rosa Olucha se encuentra en boca de todos desde que se filtrara el vídeo del presentador practicando sexo con otra mujer. Desde entonces, muchos han sido los titulares que han ocupado ambos en prensa, y su relación conyugal ha sido analizada con lupa.

Ante el estoico silencio del presentador de Got Talent, su mujer Rosa ha sido la que ha dado un paso al frente para defender a su familia y, de paso, dejar patente que "existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto".

Sea como fuere, lo cierto es que si bien van pasando los días desde el escándalo de la filtración, y el seguimiento mediático al caso va amainando, el día a día de Rosa Olucha está lejos de ser tranquilo. Al menos, así lo ha hecho constar en las últimas horas en su Instagram. Rosa Olucha recibe mensajes comprometedores y embarazosos casi a diario, por parte de algunos seguidores "machirulos", como los define ella.

Dos momentos de la 'denuncia' pública que ha hecho Rosa Olucha en su Instagram.

A través de varios Stories, Olucha ha querido aclarar lo que sigue, al tiempo que ha afeado las faltas de ortografía que ha cometido un seguidor: "Una cosa. Si me tengo que enrollar con alguien (y aviso de que de momento no es mi intención), nunca sería con alguien que escribe..." En este punto, Rosa expone los mensajes, cargados de fallos gramaticales, que le envía este seguidor masculino. Y puntualiza: "Mensajes machirulos. Soy más de aprovechar mi tiempo libre con otras especies. Somos libres, pero no imbéciles".

Más allá de las demás consideraciones, en estas palabras de Rosa habría un detalle clave que haría entender cómo su relación actual con el mítico presentador. La frase "y aviso de que de momento no es mi intención" va muy en la línea de lo que aseguró hace unos días la propia Rosa: "No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. (...) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja".

Este es el día a día que vive la mujer de Santi Millán desde hace varios días. Pese a esto, lo cierto es que la familia formada por Santi y Rosa se mantiene más unida y fortalecida que nunca, como informaron a EL ESPAÑOL hace unos días. Cuando parece que la vida, poco a poco, comienza a recolocarse de nuevo, Santi Millán y Rosa Olucha han vivido un gran momento familiar: la graduación de su hijo mayor, Marc, de 16 años.

Las dos 'Stories' que ha compartido Rosa Olucha en sus redes sociales, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Todo un acontecimiento cargado de emoción y felicidad para el sólido matrimonio. Ha sido la propia Rosa Olucha quien ha compartido el feliz momento en su red social Instagram, a través de dos Stories. En la primera imagen se ve a la orgullosa madre posando con su hijo, ataviado con un traje informal, bajo el título: "Just graduated".

Sonriente y feliz, Rosa Olucha mira a cámara abrazando a Marc, el cual, con su pelo largo y su porte espigado y fuerte, guarda un importante parecido físico con su padre, Santi Millán. Tal es la semejanza entre ambos que, en el siguiente Stories, Olucha realiza una simpática y esclarecedora comparativa de ella posando tanto con Santi como con su hijo, en dos momentos diferentes.

Santi Millán en una imagen de archivo. Gtres

Hace unos días, este medio confirmó que Santi "se está dejando asesorar por sus abogados". En estos momentos, el actor y Rosa sólo tienen una ocupación y preocupación: proteger a sus dos hijos adolescentes, Marc, de dieciséis años, y Ruth, de catorce. "Él sólo tiene una cosa en la cabeza, y es alejar a los peques de todo lo que se está diciendo. Tanto él como Rosa sólo miran eso. Sabes cómo son los colegios y en esas edades", se confía al otro lado del teléfono.

A nivel matrimonial, se hace constar que Santi y Rosa tienen una relación "muy fortalecida y sólida. Se adoran por encima de todo". Como bien sostiene Olucha en sus recientes declaraciones, "hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados. Hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado. De momento, ni tan mal".

En esa línea, Rosa añadió: "Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. (...) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que, cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita que no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal".

Para terminar, Rosa Olucha mandó un mensaje a todos aquellos que le han preguntado en estas últimas horas cómo está: "Espero que los que estaban preocupados por mí estén ahora más tranquilos. Yo, y mi familia, bien, gracias", sentencia.

Unas horas antes, era el propio Santi Millán el que rompía su silencio. Con calma, pero contundente, el catalán, optaba por no pronunciarse en exceso: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", decía al periódico ABC. "Yo no entiendo de leyes y demás, así que no voy a comentar", terminaba diciendo, dejando caer que habría puesto el asunto en manos de la justicia.

