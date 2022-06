Jaydy Michel, más sincera que nunca: "Alejandro Sanz y yo nos llevamos bien, pero no soy su íntima amiga"

La modelo y actriz Jaydy Michel (48 años) está viviendo un plácido momento personal y profesional. Un tiempo boyante y eminente, aunque de calma y sin sobresaltos. Está felizmente casada con el futbolista mexicano Rafael Márquez (43), con quien tuvo a su segundo hijo, Leonardo, de seis años.

Afincada en Madrid, la modelo ha acudido este pasado martes 21 de junio de 2022 a su último acto público en Madrid, celebrado en la terraza del restaurante Ginkgo, ubicado en el hotel VP Plaza España Design.

Allí, Michel ha podido charlar con EL ESPAÑOL y se sincera sobre su actual vida, su relación con Alejandro Sanz (53) y, sobre todo, se deshace en halagos hacia su hija, Manuela (20), una artista en potencia.

Jaydy Michel posando en el 'photocall' de Sesderma, este pasado martes 21 de junio de 2022. Gtres

Estamos en un evento de belleza. ¿Usted se cuida mucho?

Yo creo que sí, es muy importante el cuidarse desde pronto porque el paso de los años se va notando.

¿Cuál es su secreto?

Yo me cuido. Antes decía 'no, no me cuido'. Ahora sí, he seguido ese hábito y lo cumplo. Me he cuidado mucho desde hace tiempo, no voy a mentir.

¿Qué planes tiene de verano?

La verdad es que no tengo aún. Por ahora vamos fluyendo, pero creo que vamos a estar aquí gran parte del verano.

Su hija Manuela es muy atrevida en cuanto a cambios de 'look'. ¿Cómo la ve?

Es impresionante, a mí me deja impactada. No es fácil y todo lo que hace le queda bien. Se ha puesto el pelo azul, verde, rosa, rubio, ahora rojo. ¡Yo hago eso y parezco un payaso! Su tono de piel, su cara... No a cualquiera le quedan bien las cosas.

¿No tendrá un descanso este verano?

Sí, yo quisiera ir a la playa. Siempre el verano tira para la playa.

En vacaciones priorizan, sobre todo, los pequeños y su disfrute, ¿no?

Sí, claro, todos los planes tienen que ser en el sitio en que un pequeño pueda estar y donde se divierta. Porque si se aburre nos aburrimos todos.

¿Buscará este verano un momento de pareja, en intimidad?

Lo hacemos poco. Y cuando nos vamos, más que de vacaciones, ha sido porque ha habido alguna cosa de trabajo. También es sano hacerlo de vez en cuando.

La modelo y actriz Jaydy Michel en un evento público en octubre de 2021. Gtres

¿Manuela va con usted o ya le dice que quiere hacer sus planes independientes?

Empieza a querer decirme 'mamá, yo hago mis planes', pero todavía le intento jalar un poco, como se dice en México. Tirar para mí.

¿La ve artista?

Tiene mucho talento. A ella lo que le gusta es la moda y tiene talento. Dibuja muy bien y diseña también muy bien. Es lo que decíamos antes; se atreve con todo.

¿Cree que ella ha bebido del artisteo en casa?

Yo creo que, simplemente, le gusta, como casi todas las chicas jóvenes hoy en día, que se atreven mucho más que, a lo mejor, en mi época de juventud.

¿Cuál es su secreto de la felicidad en pareja?

Yo creo que disfrutar y valorar la persona con la que estás. Nos llevamos muy bien. Rafa es mi mejor amigo, nos entendemos muy bien. Tenemos el mismo sentido del humor, las mismas metas en la vida... ¡Obviamente no quiero ser futbolista! (Risas) Me refiero a que vamos hacia el mismo lugar. Es importante respetar la relación que tenemos. Yo respeto mucho lo que es su trabajo y lo que a él le gusta. Creo que él también el mío.

Rafael Márquez y Jaydy Michel en un 'photocall' el pasado año. Gtres

El amor, básicamente...

Sí, pero para valorar y respetar tiene que haber amor. Si no, es muy difícil.

Con Alejandro Sanz también existe un gran respeto en estos momentos. ¿Ha sido fácil? Lo han conseguido.

Yo no diría fácil. Fácil claro que es. Uno hace las cosas fáciles o difíciles. Creo que es una cuestión de valorar lo que has vivido y lo que uno quiere. Para mí ha sido fácil, y creo que para él también. Digamos que nos lo hemos puesto fácil los dos.

Hay buena armonía.

Sí, nos llevamos muy bien. Él adora a Manuela y Manuela lo adora a él.

¿Se puede ser amigo de un ex?

A ver, es que para mí la palabra amigo es algo muy profundo. No somos íntimos, pero sí hemos tenido buenas conversaciones como amigos y, sobre todo, como padres de una hija que ambos queremos. No me voy a poner medallas de 'soy su íntima amiga', pero creo que nos llevamos muy bien.

¿Fundamentalmente por su hija?

Por ella y por él. Por lo que tuvimos. Es muy importante respetar lo que hubo en un momento dado. Siempre he creído que las cosas pueden ser así. Él es muy buena persona. Si fuera mala persona, no me llevaría así y lo tendría más difícil.

¿Cómo es la relación de Manuela con sus hermanos?

Ejerce de hermana mayor. Los ve lo máximo que se puede, teniendo en cuenta que todos viven separados. Todo el tiempo está educando, diciendo 'esto sí, esto no', 'ahora gracias', 'ahora por favor'.

El día que Manuela le diga 'mamá, me independizo' o 'me caso', ¿cómo lo encajará?

Lloraré, lloraré de emoción, claro.

