La Plaza de España hispalense se convirtió en escenario de moda este 16 de junio gracias a Dior y a su gran desfile, al que acudieron multitud de rostros conocidos. No podía faltar Victoria Federica de Marichalar (21 años), que últimamente no se pierde una y está empezando a innovar bastante en sus estilismos, y también en su maquillaje, como demostró esta vez con un toque inédito. Otra de las grandes sorpresas de la velada fue la presentación oficial del estiloso hijo de Elle MacPherson (58), así como ver otro look impecable de Marta Ortega (38) o el duelo de estilo entre Eugenia Martínez de Irujo (52) y Tana Rivera (22). Todos los invitados, que fueron muchos, quedaron encantados con la colección Crucero 2023 y con el original espectáculo.

