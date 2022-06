8 de 10

La presentadora ha confesado a dónde se ha escapado estos días con su hija y su marido: "Este fin de semana me he escapado en familia a Magic Robin Hood Resort de Magic Costablanca. Hemos disfrutado muchísimo, sobre todo mi 'sirenita' y es que desde que soy madre mi prioridad es siempre buscar las mejores vacaciones para toda la familia. En este resort prometen experiencias y emociones: y lo cumplen en régimen de ultratodo incluido. Iré compartiendo contenidos sobre mi estancia en este resort temático de la Costa Blanca, ¿queréis ver cómo me tiro desde un tobogán acuático?".