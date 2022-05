8 de 10

La presentadora ha encontrado esta fotografía antigua en el móvil de su suegro y ha decidido compartirla para confesar sus pensamientos: "No publico esta foto para que me comparéis con mi cuerpo actual. Quería compartir que no prefiero mi físico anterior, ni el que habito ahora. Tan solo estoy contenta y satisfecha de haber vivido y disfrutado todos mis cuerpos que son el mismo. Mi cuerpo funciona, me ha dado muchas alegrías y dos hijos maravilllosos. El body positivity esta bien, pero la neutralidad corporal me parece más acertada en mi caso. No es quererse a la fuerza, es aceptarse siempre".