La diseñadora tiene una sensación agridulce por tener que decir adiós a una mujer muy importante de su taller: "La noche de ayer no fue fácil… pero miren… ella siempre me hace sonreír. Me tocó despedirme de forma profesional de alguien que entregó 12 años de su vida a interpretar mis sueños. Nada fácil, os lo prometo… pero todo llega y ayer llegó el día, ese día que con tanta sutileza me iba advirtiendo pero que yo nunca quise ver. Doce años han pasado desde el día que entró de patronista en mi taller y desde ese mismo momento se convirtió en mi todo. Eres con diferencia el alma de esta maravillosa aventura y hoy una vez más, quiero darte las gracias por todos estos años de ilusión, de generosidad y entrega".