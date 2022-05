3 de 10

La presentadora se ha mostrado emocionada por la condecoración que ha recibido recientemente: "Para mí la fe es virtud. La paz y la protección que confiere tener creencias es un tesoro. Si además te premian por ello, es todo un honor y un gran motivo de orgullo. Ayer la Hermandad de la Virgen del Remolino me otorgó el lazo de Dama de Honor de su Virgen. Estoy feliz y me siento una privilegiada. A ella siempre la llevo cerca del corazón, pero ahora me comprometo a mencionarla, lucirla y venerarla con más pasión aún. Gracias por este honor. ¡Viva la Virgen del Remolino!".