La doctora en medicina estética ha desvelado cómo se encuentra en la cuenta atrás de su embarazo: "39 Semanas + 1 día. En forma, a gusto físicamente y psicológicamente feliz de haber disfrutado de un embarazo como este. Much@s se han metido con mi evolución, tamaño de tripa, etc. Cada mujer es un mundo, cada persona tiene una genética determinada y a cada una de nosotras nos puede afectar de manera diferente el mismo proceso fisiológico. Me preguntáis mucho por el peso del bebé y por el que he ganado yo durante estos 9 meses. Cuando llegue el final de la gestación y mi peque este aquí, habiéndose completado el proceso, os contestaré".