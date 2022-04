1 de 10

Lidia Bedman, la mujer del presidente de Vox, Santiago Abascal, es una mujer de tradiciones. Este lunes, la 'influencer' publicó un post en sus redes sociales -donde ya atesora más de 230.000 seguidores- para comunicar a sus 'followers' que era Lunes de Pascua.

Con un curioso mensaje en catalán -"Ací em pica, ací em cou, ací em menge la mona i ací et trenque l’ou", que quiere decir "Aquí me pica, aquí me cuece, aquí me como la mona y aquí te rompo el huevo"-, la 'primera dama' de Vox ha anunciado que el Lunes de Pascua -el Lunes de Mona- muchas veces coincide justo con el día de su cumpleaños, algo que hace de la fiesta cristiana un evento mucho más especial para ella y los suyos.

"Este día me encanta. Muchos años coincide con mi cumpleaños", ha escrito Bedman junto a la imagen del tradicional dulce que se come justo en esa jornada.