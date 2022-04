Lourdes Ornelas reacciona a las preocupantes imágenes de Camilín desorientado por las calles de Madrid

Retorna la preocupación en torno al estado de salud de Camilo Blanes Ornelas (38 años) después de la última publicación que el hijo de Camilo Sesto ha compartido este pasado fin de semana en sus redes sociales.

Un vídeo en el que se ve a Camilín demacrado, al tiempo que eufórico y desorientado, balbuciendo frases incongruentes en inglés. Manifestaciones sin orden ni concierto como las que siguen: "Tengo la intención de traer el cielo a la tierra, liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de la edad y puedo intentar llevar mi presión como incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta".

Sea como fuere, unas instantáneas y una actitud que han hecho saltar todas las alarmas respecto a una posible recaída en sus adicciones. Cuando parecía que la vida de Camilo Blanes volvía a reconducirse tras su último ingreso hospitalario, el desenfreno y descontrol de su última salida nocturna por Madrid preocupan y angustian sobre su maltrecha salud.

Lourdes Ornelas y su hijo, Camilo Blanes Ornelas, a las puertas de su casa de Torrelodones, en 2019, tras el fallecimiento del artista. Gtres

Fue el pasado 26 de enero cuando Camilo recibió el alta después de casi dos meses ingresado en un hospital madrileño a causa de una grave neumonía producida por una caída en bicicleta por los alrededores de su domicilio.

Desde entonces, y tras haber estado entre la vida y la muerte, el artista ha permanecido alejado del foco mediático, centrado en su recuperación, puesto que durante su hospitalización perdió bastantes kilos y masa muscular. Ahora, con su comentada reaparición en redes sociales, se especula con que Camilín podría haber recaído en la adicción al alcohol y a las drogas que arrastra desde hace años.

Dos momentos de la noche de fiesta de Camilo Blanes en montaje de EL ESPAÑOL.

Dependencia de la que su madre, Lourdes Ornelas, se ha pronunciado en más de una ocasión. Mientras Camilo no se ha dejado ver desde que compartió en redes sociales las preocupantes e incoherentes imágenes, su madre continúa con su día a día y prefiere guardar un discreto silencio sobre el estado de salud del cantante.

"Gracias, pero no voy a decir nada. Me da corte por ustedes, pero no voy a decir nada, gracias", ha asegurado Lourdes, evitando pronunciarse sobre la polémica publicación de su hijo en redes sociales. Sin embargo, consciente de los rumores sobre una posible recaída de Camilín en sus adicciones, la mexicana ha dejado claro, a través de un gesto, que no debe existir preocupación por el artista.

Camilín delega en su madre

Camilo Blanes Ornelas en una imagen de archivo. Gtres

A principios del mes de marzo, EL ESPAÑOL se hizo eco de la decisión de Camilín de delegar en su madre las riendas de su vida económica. De este modo, Lourdes no sólo figura ya como administradora única de la sociedad Torrepeñote S.L -la que creó el autor de Vivir así es morir de amor en 1990 para "actividades de grabación de sonido y edición musical"-, también gestiona el dinero que gasta su hijo en el día a día.

Han sido muchas las veces que Lourdes ha puesto el grito en el cielo, argumentando que la mala vida de su hijo, y las nefastas compañías que frecuentaba a horas intempestivas, iban a provocar su ruina. Camilo hijo pidió a su madre, además, que se preocupe y ocupe de los pormenores del museo en memoria de su padre, que se abrirá en Alcoy.

El museo, para el que se ha contado con la colaboración de la familia del artista, reunirá objetos personales, premios, reconocimientos, archivos musicales y vestimenta de diferentes épocas, con el objetivo de convertirse en un espacio de recuerdos y proyección de su figura capaz de acoger a sus miles de seguidores de todo el mundo.

Según puede confirmar este periódico, además de las piezas donadas por el hijo de Camilo Sesto, que suman 798 objetos, uno de sus sobrinos, Óscar Francés Blanes, ha entregado generosamente un DNI de cuando el artista tenía 14 años. No sólo esto: Francés Blanes ha legado un póster original de la obra Jesucristo Superstar y seis postales de los años 70 y 80.

