La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar compartió este jueves 7 de abril -curiosamente fecha del cumpleaños de su padre- una fotografía del evento al que acababa de asistir (imagen de la izquierda). Para la ocasión, la royal lució una gabardina muy especial en la que podía leerse: Because there is no planet B. Se trata de una pieza de la firma sostenible Ecoalf que reivindica el cuidado del planeta, y concretamente el 10% de las ventas de esta prenda sirven para la limpieza de los océanos.

Pero esta prenda no es nueva en el armario de Victoria, ya la lució hace tres años (imagen de la derecha) para otro acto público. Este reciclaje de estilismos para citas mediáticas recuerda mucho a la estrategia que sigue su tía, la reina Letizia, que es experta en recuperar sus looks año tras año. Pero además, la esposa de Felipe VI también envía mensajes con sus estilismos, algo que en esta ocasión ha hecho su sobrina en su último acto.