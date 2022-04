2 de 10

La presentadora ha desvelado una gran anécdota de su vida en relación a uno de sus grupos musicales favoritos: "Hoy me he encontrado esto en el Hard Rock Cafe París y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira de Guns n' Roses, Use your Illusion Tour fue apoteósica. Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las 9 de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila. La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable. A partir de ese verano del 93, no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo. Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el Rock".