La cantante de Granada está viviendo un resurgir profesional sin parangón con su nuevo single Si no te vuelvo a ver. La canción está teniendo una gran recepción y ella no ha dudado en agradecerlo en las redes: "Qué ilusión me hace saber que seguís disfrutando con mi single #SiNoTeVuelvoAVer. ¿Quién es tu persona imprescindible? Si no le volvieras a ver, ¿qué sería lo último que le dirías? Os quiero, familia".