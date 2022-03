9 de 10

La cantante ha sorprendido a sus millones de seguidores al desvelar que participará en un proyecto junto al artista de la antigua banda Jonas Brothers: "Con mi nuevo compañero de batallas Nick Jonas en Dancing With Myself", ha escrito. Él no ha tardado en responder con: "¡Gracias por invitarme! No puedo esperar a que todos vean el espectáculo", ha confesado.