10 de 10

La influencer ha querido responder a la crítica de un usuario compartiendo una rotunda reflexión que han aplaudido la mayoría de sus seguidores: "Hoy al mencionar mis preguntas frente a un tratamiento estético, me he encontrado con un mensaje negándolo que terminaba: 'ahora la prioridad es tu hija'. Y me recuerda mucho a varias críticas que recibí durante el parto por el hecho de estar maquillada y peinada. Y me nace una reflexión: tengo la sensación de que hoy día hemos de parecer 'sufridoras' para ser mejores madres. A ver si me explico: hemos de mostrarnos al mundo olvidadas de nosotras mismas… como si cuidarnos supusiese descuidar a nuestro bebé".