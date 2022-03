4 de 10

Desde que Romeo Beckham, el segundo hijo de David y Victoria Beckham, cumpliera 18 años, su 'desfile' hacia el Olimpo de la moda está siendo fulgurante. El joven, que ya ha sido imagen de Anthony Vaccarello para Saint Laurent, ahora es embajador de Puma y se encuentra su rostro por autobuses de ciudades del mundo. "This is so sick" ("Esto es muy loco"), ha escrito en su última foto de Instagram.