La presentadora está emocionada con su próximo reto profesional de la mano de Antena 3: "Ser jurado de El Desafío es todo un honor. Me gustaría transmitiros, aunque es difícil con palabras, todo lo que he sentido estando en este programa. Quizás, el haber estado durante años realizando retos me ha hecho poder empatizar mucho con los concursantes. Eso sí, a veces he sido un poquito exigente. Sé de primera mano lo que se sufre, la lucha contra la frustración y el competir contra uno mismo, pero todo merece la pena cuando, después de tanto trabajo, ves el desafío cumplido. Espero que todos los concursantes hayan salido de este gran programa sabiendo que son capaces de todo lo que se propongan y que, como a mí, el enfrentarte cada semana a situaciones extremas saca las mejor versión de ti mismo. He aprendido mucho de todos ellos y los llevo en mi corazón", ha contado en sus redes.