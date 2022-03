Todos los retoques estéticos de Alaska: los que ella reconoce y los que han descubierto los expertos

Alaska (58 años) siempre se ha caracterizado por su sinceridad y por no pretender ser políticamente correcta. La cantante sigue a rajatabla la letra de su emblemática canción A quién le importa, y no cae ante los tabúes. Así se ha mostrado una vez más en su última visita al programa El Hormiguero este pasado jueves 3 de marzo por la noche.

La artista ha hablado sin tapujos sobre sus operaciones estéticas, que han transformado su rostro y su cuerpo a lo largo de los años. "Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré", confesaba, enumerando así sus cambios físicos.

Para una rinoplastia como la que cuenta Alaska, que dejó su nariz más fina y pequeña, hay que desembolsar en torno a 4.500 euros, según detalla la experta en Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña. Exactamente el mismo precio tiene el aumento de pecho que se ha realizado. Y por otro lado, el coste de la liposucción que menciona superaría los 6.000 euros, según indican los especialistas consultados por este medio.

Alaska, en un de sus últimos eventos públicos. Gtres

Pero sus tratamientos estéticos no terminan ahí. Tal y como expone la Dra.Barba de la Clínica de Cirugía y Medicina Estética Dra. Barba Martínez, con la que ha contactado este periódico, la cantante tendría algunos retoques más.

El nuevo aspecto de la artista se debería principalmente a un lifting facial en el que se eliminan del rostro los signos del paso del tiempo para que la piel recupere la firmeza y el tono muscular. Lo habría combinado con un implante de pómulos, que se realiza para aumentar las mejillas y conseguir así un mayor volumen en las zonas estratégicas de la cara que ayudan a mostrar mayor armonía.

Estos no son tratamientos que se hagan de manera ambulatoria, tras un par de cortes o inyecciones en la misma sala del médico, el paciente podrá irse a las pocas horas a su casa. La Dra. Barba explica que "se realiza con anestesia general, para reposicionar los tejidos flácidos o descolgados".

El precio de estos retoques oscila entre los 6.000 y los 8.000 euros. Un desembolso por parte de la artista que ha tenido un "excelente resultado", según la especialista.

Además de este procedimiento, la esposa de Mario Vaquerizo (47) ha recurrido al mejor aliado de los famosos nacionales e internacionales: el botox, el tratamiento más utilizado para paralizar los signos de la edad y evitar las arrugas de expresión.

Tanto Alaska como su marido, Mario Vaquerizo, se alían a los tratamientos estéticos para mejorar su imagen. Gtres

La cantante de Fangoria ha apostado por este retoque para mejorar las zonas más habituales en las que aparecen las arrugas más marcadas: en el tercio superior de la frente, en el entrecejo y en las patas de gallo. Este tratamiento tiene un coste de entre 300 y 500 euros por cada una de las zonas.

Por lo tanto, en vista de este análisis, se puede ver cómo los expertos han sido capaces de observar cambios en el rostro de Alaska que la cantante no ha reconocido. Sin embargo, viendo la sinceridad con la que ha hablado de sus operaciones ante Pablo Motos (56), seguro que no tendrá problema en reconocer también estos pequeños retoques que hacen que se vea mejor y más segura ante el espejo.

[Más información: Mario Vaquerizo se somete a una ginecomastia: "Quería quitarme un poco de grasa"]

Sigue los temas que te interesan