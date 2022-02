El plan de Isabel Díaz Ayuso con su novio y unos amigos antes de su importante cita en Valladolid

Este martes 8 de febrero, Isabel Díaz Ayuso (43 años) visita Valladolid para apoyar al candidato del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (56), en las elecciones autonómicas del 13 de febrero.

Una cita muy importante, ya que los resultados de las encuestas y del CIS dicen que la ansiada mayoría absoluta no está tan cerca como ellos creían. El Partido Popular ha decidido sacar la artillería pesada y enviar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para intentar salvar la situación.

Ante esta fecha marcada en rojo en el calendario, y consciente del decisivo papel que juega, la política ha querido relajarse el fin de semana haciendo plan con su pareja, Alberto González, un grupo de amigos y su perro Bolbo, un labrador de color chocolate. Ayuso ha disfrutado de una comida al aire libre aprovechando las buenas temperaturas de la capital en uno de los sitios más de moda de Madrid.

Según la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la presidenta popular almorzó este pasado sábado 5 de febrero en la terraza del Florida Park, restaurante de cocina española inspirado en Las Vegas, con cabaret, ubicado en pleno parque de El Retiro.

Con un look muy primaveral compuesto por jersey de rayas marineras en blanco y negro, pantalón de tiro alto, chaqueta oscura y unas gafas modelo clásico de Ray Ban, Isabel Díaz Ayuso compartió mesa con sus amigos, con los que estuvo hasta más o menos las seis de la tarde. En todo ese tiempo no dudó en hacerse fotos con todos aquellos que así se lo pidieron y atendió amablemente a cada uno de sus fans, como relatan a este medio.

Entre las personas con las que se encontraba Ayuso también estaba su actual pareja. Se trata de un técnico sanitario, divorciado y con tres hijos, que conoció tras su ruptura con Jairo Alonso (44) tras cuatro años juntos. Este mes de mayo se cumplirá un año desde que se diera a conocer la nueva relación a través de unas fotografías de la pareja en la isla de Ibiza.

Unas imágenes que, tal y como comentó Federico Jiménez Losantos (70) en su programa Es la mañana de EsRadio, habrían sido facilitadas por la propia Isabel Díaz Ayuso para dar "naturalidad" a su romance. "Si no se ha ocultado es porque no se quería ocultar. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que le iban a hacer fotos. Ella lo que quiere es ser feliz", dijo entonces el presentador radiofónico.

Unos meses después, en octubre del pasado año, la presidenta presentó a su novio en la fiesta Pequeña Cuba, un evento que organizaba la Comunidad de Madrid en la Plaza de las Salesas, en la capital, donde el músico Carlos Jean (48) pinchó. Desde entonces no se ha vuelto a obtener una imagen pública de los dos juntos, pero lo que es seguro es que la relación continúa entre ellos.

