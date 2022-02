Lolita y su hija, Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo, dan positivo en Covid-19

Son muchos los rostros conocidos que se han contagiado de la Covid-19 desde que empezase la pandemia a principios de 2020 y así lo han comunicado por redes sociales. Otros han sido más reservados y no han compartido con sus seguidores ese momento de salud tan intimo. Aunque la realidad es que cada vez que un personaje público avisa por Instagram de su positivo, la gran mayoría de comentarios que recibe es de ánimos y apoyo para superar con fuerza el virus.

En esta ocasión han sido Lolita Flores (64 años) y su hija, Elena Furiase (33), que está embarazada de su segundo hijo quienes han hecho una publicación en su Instagram en la que han anunciado a todos sus seguidores que se han contagiado. "Soy positiva, llevo unos días así, los primeros malos, ahora voy mejorando, estoy en mi casa, me he ido salvando estos años pero al final lo he pillado como cualquiera", ha expresado la hija de La Faraona.

Su hija, por su parte, ha confesado que cree que ha sido el pequeño de la casa, Noah, quien le ha transmitido el virus. Elena tiene dolor de cabeza, dolor de garganta y admite que tuvo ansiedad. "Reconozco que anoche tuve algo de ansiedad... pensé que me estaba ahogando, pero no. Respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres", añadía. También ha querido dejar claro que "no hay problema, ni riesgo y todo va genial. Os iré contando en el diario de una embarazada con Ómicron", ha expresado con su particular sentido del humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Lolita, por su parte, ha admitido que ha estado estos dos últimos años sin haberse contagiado, pero como cualquier otra persona no ha podido esquivarlo. Eso sí, ha lanzado un mensaje muy importante a todos sus seguidores: "La Covid no entiende de trabajos, ni de razas, ni edades, ni apellidos, ni profesiones, ni de religiones, ni de sexualidad, es un bicho que está y seguirá. Paciencia, Lolita, me digo a mí misma, paciencia, cuando se va la oscuridad llega la luz, y la luz está llegando, así que gracias, gracias y gracias".

Además, la hermana de Rosario Flores (58) ha compartido minutos más tardes un vídeo en el que se le ha podido ver el rostro y ha agradecido a todos los seguidores por los mensajes que ha recibido desde que ha comunicado su positivo y se ha disculpado por todos los mensajes que no ha podido contestar debido al dolor de cabeza que sufre por el virus.

