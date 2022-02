8 de 10

"Cada vez me lo paso mejor que la anterior y cada vez me gusta más", ha comentado Aida Domènech, conocida para el mundo de las 'influencers' como Dulceida, en su última imagen en redes sociales. La empresaria catalana se ha escapado junto a amigos como Madame de Rosa o JL Obando unos días a esquiar. Y no sólo está disfrutando de las bajadas de la nieve, sino también del après ski, lo que es, literalmente, el champagne que los esquiadores se toman con sus amigos después de pasar una jornada completa haciendo este deporte de invierno.