La presentadora y coach ha redactado un texto muy especial en sus redes sociales que revela una parte hasta ahora desconocida en ella: "Me pregunto cómo cambiaría nuestra vida si confiáramos más en nosotros mismos. Si tuviéramos la convicción de que esta nos deparará experiencias increíbles. Algunas fantásticas y otras que nos aportarán aprendizaje y evolución. Para todas ellas estamos listos, pero no debemos olvidar que hay fases en la vida en los que las inseguridades, los miedos y los complejos físicos nos impiden brillar y mostrar nuestro verdadero yo. Es precisamente en esos momentos cuando la confianza tiene que ser nuestra gran aliada, pero, ¿cómo encontrarla? Lo cierto es que hay muchas maneras, una de ellas en la que he podido aprender e informarme este año es mediante la medicina estética, una opción para potenciar esa seguridad y realzar la belleza natural, por supuesto, siempre de la mano de un buen profesional". Esta confesión-reflexión ha sorprendido a sus seguidores, quienes han aplaudido, en su mayoría, el consejo de la bilbaína.