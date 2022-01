Juan Echanove, sobre Antonio Resines: "No sé qué pasaría conmigo si mi amigo no saliera de esto"

Antonio Resines (67 años) lleva casi un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, donde llegó el pasado 22 de diciembre a causa de complicaciones por el coronavirus. Un largo tiempo en el que sus más allegados, familiares y amigos, se han convertido en su mejor apoyo, mandándole mensajes de ánimo constantes y dejando claro que además de un gran actor es muy buen amigo.

Juan Echanove (60), quien fuera su compañero de cartel en varias películas, ha sido el último en hablar a su favor, seguro de que "saldrá de esta". Unas declaraciones que ha realizado en el programa El Objetivo y en las que se ha mostrado emocionado, pues asegura: "No sé qué pasaría conmigo si mi amigo no saliera de esto". Unas palabras con las que deja patente la gran amistad que les une. Tanto que, según el actor, lo primero que hace por las mañanas al levantarse es pensar en Resines. "Es un luchador, es el mejor de todos nosotros, con diferencia".

Los actores han trabajado juntos en varias producciones, por ejemplo en 'Cuéntame cómo pasó'. TVE

Según contó, se conocieron hace más de cuatro décadas cuando eran muy jóvenes y tenían en torno a los 20 años. Una relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que hace que el madrileño solo tenga buenas palabras hacia el otro: "Es el mejor, es un tipo estupendo, es un excelentísimo actor, es un excelentísimo productor. Es un hombre que todo lo que es, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un respeto y de un cariño de la profesión que solamente tienen los grandes actores", ha afirmado.

Para terminar, le ha querido mandar un mensaje de ánimo cargado de emoción: "Estoy seguro de que te vas a poner bueno. Resines a mí no me vas a... No, Resines, no", ha dicho mirando a cámara.

Pese a tantos buenos deseos lo cierto es que la situación del que fuera protagonista de Los Serrano sigue siendo delicada hasta el punto que los responsables de su último proyecto, una serie llamada Sentimos las molestias, han optado por la difícil decisión de posponer su estreno.

Antonio Resines y Juan Echanove coincidieron en 'Cuéntame cómo pasó' en el año 2016. TVE

El martes 18 de enero Movistar Plus+ comunicaba que la ficción protagonizada por Antonio Resines y Miguel Rellán (78), prevista para estrenarse en febrero, por el momento, y debido a las complicadas circunstancias del actor, no verá la luz. Así lo han confirmado a Efe fuentes de la plataforma.

El 22 de diciembre Antonio Resines fue hospitalizado en el citado centro madrileño. Hasta la fecha, el único parte médico distribuido, facilitado al día siguiente, señalaba que el actor padecía insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave provocada por la Covid-19 y que no necesitaba ventilación mecánica invasiva. Desde entonces, su familia no ha ofrecido información nueva sobre su estado de salud.

