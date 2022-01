4 de 10

La sobrina de Isabel Pantoja ha empezado 2022 con muy mal pie tras sufrir una lesión en el cuello que la ha obligado a llevar collarín. Le ha escrito en Instagram su particular carta a los Reyes Magos: "Gracias, Baltasar, por el saco de carbón que me has dejado. PD: lo que no te mata te hace muchísimo más fuerte".