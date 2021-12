1 de 10

Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, la diseñadora tomó un vuelo en Lisboa con destino a Arabia Saudí, donde nada más llegar cubrió su pelo con un velo, elemento utilizado por las mujeres musulmanas. Su gesto ha desatado la furia de muchos de sus seguidores, quienes no han tenido reparo en criticarla. "¿Se puede saber qué haces con un velo? Que manera de frivolizar con un símbolo de opresión de la mujer!", "No te cubras el pelo" o "El pañuelo te queda fatal, un sometimiento", son algunos de los comentarios que ha recibido Vicky Martín Berrocal en las últimas horas. No obstante, en su 'post' también se leen mensajes positivos por parte de un grupo que alaba su belleza.