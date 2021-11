9 de 10

La presentadora y sus tres hijos mayores quisieron enviar un mensaje de apoyo absoluto a Sergio Ramos en su debut con el PSG: "Cariño, enhorabuena por tu regreso. Los que estamos a tu lado sabemos lo que has sufrido, pero sobre todo lo que has trabajado y te has sacrificado para volver al campo, donde eres feliz. Y eso nos hace felices a nosotros. Te queremos, mi amor. Siempre contigo", escribe la madrileña.