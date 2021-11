1 de 10

El jinete, para su trabajo sobre el caballo, tiene que medir cada detalle y sentirse cómodo. Por eso ha acudido a la fábrica de uno de sus patrocinadores y marca creadora de sus sillas de montar favoritas: "Ha sido un auténtico placer conocer cómo trabajan en la fábrica de monturas Meyer. ¡Todo hecho a mano y con un estricto control de calidad! Sin ninguna duda son las mejores del mundo! Se fabrican íntegramente a mano y con las pieles de mejor calidad del mercado. Su departamento de investigación y desarrollo no para de trabajar no solo para que nosotros los jinetes vayamos lo más cómodos posible, si no que no cesan en intentar mejorar la adaptabilidad a la forma y a los movimientos de nuestros caballos. Si aún no estás convencido solo tienes que montarte cinco minutos en una de ellas…", escribe en su última publicación.