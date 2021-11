7 de 10

El ilustrador ha querido agradecer a su gran amiga que consiga sacar de él su mejor parte: "No negaré que a veces la mataría, sobretodo cuando no sabes muy bien por que pero de repente te ves subido a un camello o haciendo un tik tok en medio de una pirámide rodeado de turistas, por que aunque algunos/as no lo creáis soy una persona con un punto de timidez y seriedad que sólo traspaso cuando tengo cierto grado de confianza, quizás esto deba de ser un rasgo característico de los Capricornio o así lo quiero pensar, por que esta circunstancia a veces hace que la gente perciba en mí cierto punto de antipatía, pero nada más lejos de la realidad. El caso es que Paz es una persona que mola ternerla y muy cerca por que consigue sacar esa parte de mi y sobretodo conectamos con el sentido del humor".